Vater und Sohn gingen auf einen Polizisten los

Am Sonntag gegen 2.40 Uhr wurden Polizisten in Steyr am Stadtplatz auf zwei Personen aufmerksam, welche den Stadtplatz stadtauswärts gingen und sich auffällig laut verhielten. Bei den Personen handelte es sich um einen 44-Jährigen und dessen 23-jährigen Sohn, beide aus Steyr. Die beiden Männer stritten lautstark und es kam auch zu einer Rangelei, woraufhin ein Polizist zu den beiden ging und diese ermahnte.