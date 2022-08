Ex-Musik-Star R. Kelly muss erneut vor Gericht

Nur wenige Wochen nach seiner Verurteilung zu 30 Jahren Haft (siehe Video oben) muss sich Ex-Popstar R. Kelly („I believe I can fly“) ab Montag erneut einem Missbrauchsprozess stellen. Insgesamt ist Kelly in 13 Punkten angeklagt, etwa wegen der Herstellung von Kinderpornografie in mehreren Fällen, der Verleitung Minderjähriger zu sexuellen Handlungen und Behinderung der Justiz.