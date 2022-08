Ex-Lazio-Stürmer bei Rapid II: Er schwärmt

„Konkurrenz mit Immobile enorm“

Der 18-jährige Stürmer kommt von Lazio Roms U19 und soll von nun an die Offensive von Zweitligist Rapid II ankurbeln. Für die Italiener spielte Tare 13 Jahre, trainierte unter den Coaches Sarri und Inzaghi auch bei den Profis mit: „Die Konkurrenz ist mit Ciro Immobile, der zu der Zeit auch noch den Goldenen Schuh gewonnen hat, enorm. Hier will ich meine Chance nutzen und den Sprung in die Bundesliga schaffen“, meint Etienne.