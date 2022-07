Jeder 4. in Österreich hat Migrationshintergrund

Ministerin Susanne Raab hat am Montagvormittag den aktuellen Integrationsbericht präsentiert. Daraus geht hervor, dass sich Österreich derzeit mit zwei Migrationswellen konfrontiert sieht: Einerseits handelt es sich dabei um die Vertriebenen aus der Ukraine, andererseits steigen die allgemeinen Asylzahlen stark an, und übertreffen mit 88.000 Anträgen von Jahresbeginn bis Ende Juni sogar das Jahr 2015. 2021 lebten in Österreich rund 2,24 Millionen Personen mit Migrationshintergrund, das ist ein Plus von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Somit hat bereits mehr als jeder Vierte in Österreich einen Migrationshintergrund.