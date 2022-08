Nicolai Uznik gewinnt bei EM Gold im Bouldern!

Nicolai Uznik ist neuer Europameister im Bouldern! Der 22-jährige Kärntner feierte am Samstag bei der Kletter-EM in München seinen bisher größten Karriere-Erfolg. Silber ging an den Franzosen Sam Avezou, Bronze an den Tschechen Adam Ondra. Zuvor hatte sich Jessica Pilz Silber im Vorstieg geholt. Für Österreich waren es die ersten Medaillen im Rahmen der European Championships in München, an der sich neun Sportverbände beteiligen ...