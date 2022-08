Jessica Pilz holt in München EM-Silber im Vorstieg

Kletter-Ass Jessica Pilz hat am Samstag in München im Vorstieg EM-Silber geholt und somit die erste Medaille für Österreich bei den European Championships gewonnen! Die 25-jährige Niederösterreicherin, die als Semifinal-Vierte in die Entscheidung gegangen war, steigerte sich im Finale und musste sich nur Olympia-Siegerin und Weltcup-Dominatorin Janja Garnbret aus Slowenien geschlagen geben. Bronze ging an die Französin Manon Hily aus Frankreich.