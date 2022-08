Sedlacek startet Rekordversuch zu Weltumsegelung

Der österreichische Extremsportler Norbert Sedlacek will am Montag aus Frankreich erneut zu seinem Rekordversuch starten - einer nonstop und einhand durchgeführten Weltumsegelung ohne Hilfe von außen. In den vergangenen Jahren hatte er das Unterfangen bereits mehrmals abbrechen oder absagen müssen, u.a. wegen der Covid-Pandemie. Die Herausforderung soll etwa 200 Tage dauern. Die restliche notwendige Ausrüstung werde nun an Bord gebracht, teilte Sedlacek am Samstag mit.