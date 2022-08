Uznik klettert um Medaille - Drama um Schubert

Ein Happy End und ein Drama brachte das Boulder-Semifinale bei der EM in München für Österreichs Herren. In einer höchst selektiven Runde, in der kaum Tops erzielt wurden, kämpfte sich Jungstar Nicolai Uznik als Dritter in das Finale ab 17.30 Uhr, in dem nur die besten Sechs am Start sind. „Da ist alles drin“, freut sich der 21-Jährige. Für den Olympia-Dritten Jakob Schubert kam hingegen als Neunter das Aus. Zweimal war er haarscharf dran, einen der vier Boulder zu bezwingen, doch fehlten beim ersten zwei Millimeter, beim Dritten eine Sekunde. Zudem riss er sich den Ringfinger der linken Hand auf. Im Vorstiegfinale am Sonntag will Schubert Revanche.