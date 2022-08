Nun wartet auf Sarah und Sara „hausinternes“ Duell

Im Kampf um den Halbfinaleinzug wartet um 13 Uhr am Center Court an der Ach ein besonders „brisantes“ Duell. Denn mit der an Nummer vier gesetzten Paarung Emma Hohenauer und Marie Bruckner warten zwei junge Damen, mit denen sich Hinteregger/Neiss aktuell das Badezimmer und den Frühstückstisch teilen. Hohenauer/Bruckner logieren nämlich wie einige andere Spieler und Spielerinnen der Wolfurttrophy bei Sarahs Eltern Wolfgang und Susanne in der „Casa Hinti“.