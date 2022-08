Uznik, Schubert und Pilz souverän im Halbfinale

Uznik agierte an seinem 22. Geburtstag mit drei Tops und fünf Zonen stark und war Bester seiner Gruppe. „Ich wusste, dass die Form passt, mit der Quali kann ich sehr zufrieden sein“, sagte der Kärntner. Uznik hatte im Mai als Weltcup-Vierter im Bouldern in Salt Lake City sein bestes Karriereergebnis eingestellt. Eine Bank war auch Schubert, der ebenfalls drei Tops erreichte, obwohl ihm der Kurs laut eigenen Angaben nicht ganz entgegenkam. „Dafür war es okay. In der Quali geht es darum, ins Halbfinale zu kommen - nicht mehr und nicht weniger“, meinte der Tiroler.