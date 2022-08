Ein Blick hinter die Kulissen des Parade-Tierheims

Zu verdanken haben sie das Ingrid und Michael Stracke, den Herzensmenschen hinter dem Projekt „Purzel und Vicky“. Die dafür sorgen, dass sich die Gänse friedlich einen Teich mit Kois und Enten teilen, an dessen Ufer sich Katzen tummeln. Esel können munter traben; deren Hufe einst so lang und verwachsen waren, dass sie nicht mehr steigen konnten. Ein Hund genießt die Sonne, einer, der laut schrie vor Angst, als man ihn das erste Mal ins Gras setzte; er kannte nur das Leben im Keller. Ein Kakadu, der 17 Jahre in trauriger „Einzelhaft“ fristete, kräht vergnügt. Unterernährt, verletzt, krank, verwahrlost kamen viele zu den Strackes.