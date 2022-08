KTM-Boss Beirer: „Alles hängt nur an einer Runde!“

„Krone“: Die Saison 2022 hat ja extrem verheißungsvoll für KTM begonnen, mit Platz zwei für Binder in Katar und dann dem Sieg Oliveiras beim Regenrennen in Indonesien. Dann kam aber nur noch je ein fünfter Platz nach. Warum konnte man die große Erwartungshaltung der Fans nach dem tollen Start bislang nicht erfüllen?

Pit Beirer: Nicht nur die Erwartungshaltung der Fans, auch unsere eigene. Wenn man es auf den Punkt bringen will: Wir haben einfach eine totale Schwäche im Qualifying gegenüber unseren Konkurrenten. Wir haben eine tolle Renn-Pace, Brad Binder führt dieses Jahr leider eine deprimierende Statistik an - er hat schon 65 Überholmanöver im Rennen vollbracht. Also wir haben einen super Renn-Speed, gerade wenn man die letzten beiden Rennen in Assen und Silverstone betrachtet. Die Rennen waren 10 Sekunden schneller als im Vorjahr, die schnellste KTM hat sich um die 20 Sekunden verbessert. In Silverstone waren wir eine knappe Sekunde pro Runde schneller als letztes Jahr, dann bist du 2,7 Sekunden hinter dem Sieger im Ziel und trotzdem nur Sechster. Aber das Rennen geht eben am Freitag los, wir können uns nicht vor dem Qualifying verstecken. Das ist momentan unsere größte Schwäche, wenn man sich ansieht, was wir netto für einen Renn-Speed haben, der ist echt sehr konkurrenzfähig, da sind wir auf Podium-Performance. Das war und ist unser Ziel für dieses Jahr, ums Podium zu kämpfen und da sind wir momentan nicht bei unseren eigenen Erwartungen. Wir gehen nach dem Samstag-Qualifying als 14., 15., 16. ins Rennen und bis du dann in einer Position bist, wo es um die guten Plätze geht, ist entweder das Rennen vorbei oder der Reifen ruiniert. Das ist der frustrierende Teil der Saison in kurzer Zusammenfassung.