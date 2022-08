Polizisten-Duo rettete Leben in 55 Metern Höhe

Fordernde Wetter- und Einsatzbedinungen

Oben angelangt zeichnete sich ein äußerst schwieriges Szenario ab: Es stürmte, regnete teils stark - und der Mann hielt sich nur an der Außenseite des Geländers der Plattform fest. Nachdem es Strohmayer von der Ausstiegsluke aus rasch gelungen war, einen guten Draht zu dem Mann herzustellen, kümmerte sich Ex-Cobra-Mann Zwinz um die Taktik. Unter anderem forderte er einen Beamten des Verhandlungsteams an. Nach viereinhalb Stunden kam der Verzweifelte dann vom Silo herunter in Sicherheit.