Hitzeinseln sollen wieder grün und kühler werden

Beim Klimaschutz ist es schon 5 nach 12 - welche Partei die besten Ideen hat und umsetzt, spielt deshalb für Lustenaus Gemeindeoberhaupt Kurt Fischer keine Rolle. Was ihn allerdings ärgert ist die Tatsache, dass in Vorarlberg bei den „grünen Themen“ zu wenig vorwärtsgeht. „Der Landtag hat 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Was ist in den vergangenen drei Jahren auf Landesebene passiert?“, fragt er nicht ganz zu Unrecht.