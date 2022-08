Viel Zeit für Romantik auf der Burgruine Aggstein

Romeo sucht Julia“ lautet das Motto am Freitag, 19. August, auf der Burgruine Aggstein in der Wachau. „Das Flirten und Kennenlernen hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr ins Internet verlagert. Doch viele Menschen sehnen sich danach, künftigen Partnern persönlich gegenüberzustehen“, wissen die Organisatoren dieser Single-Party. Von 20 bis 2 Uhr können einsame Herzen der Generation 30+ bei diesem Event daher Auge in Auge und Hand in Hand feststellen, ob der berühmte Funke überspringt.