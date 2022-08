Ibiza-Falschaussage: Oberstaatsanwalt verurteilt

Wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss musste sich am Mittwoch der Wiener Oberstaatsanwalt Johann Fuchs in Innsbruck verantworten. Am Landesgericht war der suspendierte Sektionsleiter Christian Pilnacek als einziger Zeuge geladen. Dieser verweigerte die Aussage und Fuchs wurde verurteilt.