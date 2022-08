20-23 Uhr: O-Töne Lesung mit Teresa Präauer und Moritz Franz Beichl im Museumsquartier (Museumsplatz 1/5, 1070)

20-22 Uhr: THE MAN WHO SOLD HIS SKIN im Kino am Dach, 1070

23-6 Uhr: Donnerstag Nacht by Alecid im Sass Music Club (Karlsplatz 1, 1010)