Erst Schlag in den Bauch, dann 16-Jährigen beraubt

Am Morgen des 22. April, um 8 Uhr, kam es in der Nordbahnstraße im Bezirk Leopoldstadt zu einem Raub am helllichten Tag. Der Verdächtige soll einem 16-jährigen Burschen gefolgt sein, ihm einen Schlag in den Bauch versetzt und dann den Rucksack gestohlen haben. Nach dem Raub soll der Täter in Richtung Praterstern geflohen sein.