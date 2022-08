Götzis im Herzen, aber andere Meetings am Plan?

„Sie hat für ihren fünften Platz in Grosseto 45 Bonuspunkte bekommen. In Götzis konnte sie zwar im Wettkampf mehr Zähler holen, als 16. verpasste sie jedoch die Bonuspunkte. Die es im Mösle nur für die Top-12 gab. Das ist für die Zukunft eine schwierige Situation“, sagt Benning. „Als Vorarlbergerin will Chiara natürlich immer beim Hypo-Meeting starten. Bessere Chancen, sich in den nächsten Jahren für ein Großevent zu qualifizieren, hätte sie aber dann, wenn sie bei einem kleineren Meeting antreten würde, wo sie für die gleiche Leistung mehr Bonuspunkte erhielte.“