Jetzt buchen? Flughafen als Ruhepol für Vierbeiner

„Wir haben schon zwei Jahreswechsel am Flughafen gefeiert, und es gefällt uns dort sehr gut. Die Ruhe in der Silvesternacht ist himmlisch“, so K. zur „Krone“. Die Pensionistin aus dem Wiener Umland wird aber nicht die einzige Tierliebhaberin vor Ort sein, denn die Buchungslage von Zwei- und Vierbeinern ist generell wieder sehr gut.