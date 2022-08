Trump fordert Abschaffung des Bildungsministeriums

In der Debatte rund um sexuelle Aufklärung an Schulen hat Ex-US-Präsident Donald Trump eine drastische Forderung gestellt: Er schlug vor, gleich das ganze Bildungsministerium abzuschaffen. Das Publikum bei einer Konferenz Rechtskonservativer brach daraufhin in Jubel aus. In den USA ist ein regelrechter Kulturkrieg rund um Fragen der Geschlechtsidentität ausgebrochen. Konservative versuchen, die Rechte der LGBTQI-Gemeinschaft zu beschneiden. Auch im Militär dürfe es keine „linke Gender-Theorie“ geben.