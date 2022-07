Trump: „Vielleicht müssen wir es noch einmal tun“

Bei nächster Wahl wäre Trump 78 Jahre alt

Seit seiner Abwahl kokettiert Trump immer wieder mit einer erneuten Kandidatur. In den USA kann eine Person zwei Amtszeiten lang Präsident sein, egal ob diese aufeinander folgen oder nicht. Trump wäre bei der Wahl in gut zweieinhalb Jahren 78 Jahre alt. „Diese unglaubliche Reise, auf der wir uns gemeinsam befinden, hat gerade erst begonnen“, so Trump.