„Süße“ Quallen in Badeseen verunsichern Schwimmer

Freizeitschwimmer und „Wasserratten“, aufgepasst: In den oberösterreichischen Teichen und Seen kann es passieren, dass Ihnen eine Süßwasserqualle entgegenschwimmt. Gesichtet wurden die kleinen, aber wohl kaum pläsierlichen Tierchen - sie sind etwa so groß wie eine Ein-Euro-Münze - bereits im Feldkirchner Badesee, in der Donau im Linzer Hafenbecken, im Pleschinger See, im Baggersee Alkoven, im Donau-Altarm bei Aschach, im Badeteich Saxen und in der Resilacke im Mühlviertel.