Bordellgast rastet aus und attackiert Betreiberin

Ein 29-jähriger Bordellgast hat am Freitagabend die Besitzerin eines Etablissements in Wien-Leopoldstadt mit einem Stein attackiert und leicht verletzt. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer soll der offenbar als Gast wohlbekannte Mann gegen 20 Uhr das Rotlichtlokal am Max-Winter-Platz betreten und zunächst die Einrichtung mit dem Stein demoliert haben.