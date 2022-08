Griechenlandhilfe: Direkt und mit viel Empathie

Spenden und Ehrenamtliche sind wichtig

Möglich ist das nur durch Sach- und Geldspenden sowie dank des Engagements der rund 60 ehrenamtlichen Helfer in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Griechenland. Am 14. August veranstaltet das Tiroler Team des Vereins im Kitzbüheler „Phönix am Hornplatzl“ ein Sommerfest. Der Reinerlös kommt dem Behindertenheim Lechena auf der Peloponnes zugute. Infos und Spenden online.