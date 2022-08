Limonade: Seit Tausend Jahren das gleiche Rezept

Zitrone galt bis in die 1600-er Jahre als teures Vergnügen. Ab dem 17. Jahrhundert wurde der Zitronenanbau organiserter, man begann mit dem Massenimport. Limonaden wurden zuerst in Italien getrunken, von dort kam die Mode nach Paris, um das Jahr 1630. Verkäufer liefen mit Behältern auf dem Rücken herum und brachten so das Getränk aus Zitronensaft, Wasser und Honig an den Mann. Der Drink wurde so beliebt, dass 1676 schon die erste Limonadenverkäufer-Gewerkschaft gegründet wurde. Auch beim Besiegen der Pest spielte die Limonade eine wichtige Rolle. Denn die Zitronenschalen und der darin enthaltene Stoff Limonen töteten die Flöhe, die die Krankheit von den Ratten auf die Menschen übertrugen.