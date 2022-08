Covid-Verantwortung liegt bei den Pflegestätten

Die neue Covid-Verordnung soll es den Salzburger Pflege- und Betreuungseinrichtungen leichter machen. Eine allgemeine Regel geben Bund oder Land dabei jedoch nicht vor. Bei den Salzburger Landeskliniken werden positiv Getestete für Arbeiten eingesetzt, die nichts mit dem Patienten zu tun haben. Auch im Krankenhaus Schwarzach wird man die Situation so auflösen. Aber: Hier nimmt man an, dass die Anzahl der symptomlosen Mitarbeiter gering sein und es somit um Einzelfälle gehen wird. Auch in den Seniorenwohnhäusern lässt das Land die jeweils Verantwortlichen selbst entscheiden. „Ob covid-positive Mitarbeiter in den einzelnen Einrichtungen eingesetzt werden, entscheidet der jeweilige Dienstgeber“, hieß es dazu vom Land.