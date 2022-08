Auch nächste Impfkampagne schießt am Ziel vorbei

Kampagnen zeigen „nur noch begrenzte Wirkung“

Schon im Februar kamen die Forscher des Austria Corona Panels der Universität Wien jedenfalls zu dem Schluss, dass Impfkampagnen in der Gruppe der Ungeimpften „nur noch eine begrenzte Wirkung“ zeigen würden. Staatliche Bemühungen in diese Richtung würden also nicht den gewünschten Effekt erzielen.