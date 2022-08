Netflix & Co.: So viel dürfen Abos maximal kosten

Wer ein neues Streaming-Abo ausprobieren will, kündigt dafür ein anderes

Geht die Rechnung also nicht auf? Doch. „15 Euro oder mehr für ein Einzelabo sind nicht unrealistisch. Aber eben nicht für jeden Streamingdienst. Anbieter stehen immer mehr in direkter Konkurrenz“, weiß Jäger. Die Folge? „Wir erleben ein ganz neues Level des Verdrängungskampfes. Längst geht es nicht mehr nur darum, Kunden zu gewinnen. Streaming-Anbieter müssen jetzt vor allem darauf achten, keine Kunden zu verlieren.“