Tränen, Titel, Trubel: Fünf Jahre am Wiener Beach

Riesenrad wurde zum Beachvolleyball-Feld

In den fünf Jahren, in denen sich Wien zur Hauptstadt des Beachvolleyballs kürte, ist die Liste solcher Momente lang, startete aber zuerst noch auf der Donauinsel - mit der Weltmeisterschaft 2017. Schon im Vorfeld gab es ein eher ungewöhnliches Match in luftiger Höhe: Norwegens Top-Team mit Anders Mol und Christian Sørum duellierten sich am Wiener Riesenrad mit dem österreichischen Top-Team (siehe Bild unten).