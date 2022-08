„Unsere harte Arbeit macht sich bezahlt!“

Was habt ihr gegenüber dem Vorjahr verändert?

Wir haben heuer um einige Plätze mehr, gesamt sind es nun 2800, weil das Infield größer wurde. Und die Videowalls haben eine bessere Qualität. Am Anfang haben wir ja sogar auf einem Parkplatz drei Logen zusammengebaut und geschaut, wo man raussieht und wo nicht. Mit so einem Test gehst du dann in solch ein Projekt.