Österreichs Golfprofis: Blanker Flughafen-Horror

Noch viel schlimmer erwischte es Martin Wiegele. Sein Challenge-Tour-Start bei der Irish Challenge im legendären K-Club war ein einziger Albtraum. Bei der Anreise verpasste er wegen Verspätung den Anschlussflug in Frankfurt. Dort ging dann sein Golfbag verloren. Nachdem er aus Irland netto über zehn Stunden telefoniert hatte, musste er kurzfristig mit den Schlägern des Klubmanagers spielen. Nach verpasstem Cut ging bei der Heimreise der Horror weiter. Wegen Verspätung „strandete“ Wiegele erneut in Frankfurt. Gestern durfte er um 6 Uhr in der Früh in zwei Hallen nach seinem Golfbag suchen, fand es aber nicht: „Ich muss nun alte Schläger aus dem Keller holen, um trainieren zu können. Hoffe, dass mein Pech jetzt für sehr lange verbraucht ist.“