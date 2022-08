Staatsanwalt bestätigt täglichen Kampf am „Felsen“

Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft mit ihren Schwerverbrechern umgeht, sagt viel über ihren allgemeinen Zustand aus. Das war schon immer so. Doch auch wie ein Rechtsstaat mit den eingesetzten Justizbeamten umgeht, lässt hierzulande tief blicken. Nach dem Vorfall mit einem Schwerverbrecher, der in der Zelle randalierte, und einer Bilanz mit insgesamt drei Verletzten herrscht innerhalb der Belegschaft in Krems-Stein jedenfalls Wut über den fehlenden Rückhalt der offiziellen Vertreter.