Franz Potzmann ist Kunsttischler mit Leib & Seele

Mittlerweile ist Franz Potzmann seit 22 Jahren selbstständiger Kunsttischler. Im „vorigen Leben“ war er Bautechniker in Wien. „Als ich in die Tischlerei hineingeschnuppert habe, wusste ich sofort, das ist meins, das hätte ich gleich machen sollen.“ Also stürzte er sich in die Ausbildung, spezialisierte sich aufs Restaurieren und lernte auch die Arbeit mit Schellakpolitur. „Ich habe wirklich Blut geleckt, mir war auch sofortklar, dass ich mich selbstständig machen will “, erzählt Potzmann.