Wenders überraschen am Kirchtag im Doppelpack

Besonderer Auftritt am Dienstag

Eine besondere Premiere erlebt der Villacher Kirchtag am Dienstag: Udo Wenders wird ab 21 Uhr erstmals mit Töchterchen Julia Maria auftreten. Das musikalische Talent bekam sie in die Wiege gelegt. Die 24-jährige Hotel- und Gewerbeassistentin, die am Samstag ihren Geburtstag feierte, war heuer mit „Je ne parle pas français“ schon bei Starmania zu sehen. „Die Fans mussten für sie voten. Julia Maria war mehrere Wochen in Wien, hat viele wichtige Personen aus dem Musikgeschäft kennengelernt“, sagt Papa Udo.