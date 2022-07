Proteste bei Trumps Golf-Turnier auf der LIV-Tour

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat mit einem von Saudi-Arabien finanzierten Golf-Turnier Unmut auf sich gezogen. Angehörige von Opfern der Terroranschläge am 11. September 2001 demonstrierten am Freitag vor dem Trump National Golf Club in Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey, wie auf TV-Bildern zu sehen war.