Janeschitz ist „gespannt, was wir heute zeigen“

„Die Veränderungen hat es gebraucht"

“Ich bin gespannt, was wir heute zeigen können„, sagt Sportdirektor Eric Orie, “der Saisonstart hat uns durchaus positiv gestimmt.„ Der eine oder andere wird auch aufgeatmet haben, bekam das Team doch in der Sommerpause ein komplett neues Gesicht verpasst. “Diese Veränderungen hat es beim FC Dornbirn gebraucht„, sagt Orie, “und wir sind zufrieden damit, was wir auf die Füße gestellt haben.„ Sehr jung, aber mit viel Perspektive - so gestaltet sich der Kader von Coach Janeschitz. Der Gedanke dahinter ist klar. “Wir wollen eine Plattform sein„, erzählt Orie, “schauen wir, wie sich das Projekt entwickelt."