„Habt keine Angst vor der klassischen Musik!“

„Wir Künstler sind auch nur ganz normale und oftmals auch noch sehr junge Leute. Also warum sich vor einem Opernbesuch fürchten?“, meint der ukrainische Bariton Iurii Samoilov. Auch er hatte sich nach der Il Trittico Probe unter die zahlreichen Gäste auf der Terrasse des Hotel Stein gemischt. Zum Empfang geladen hatte am Donnerstag die Next Generation der Freunde der Salzburger Festspiele.