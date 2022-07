Die Südstadt ist für den GAK ein spezieller Ort

Große Meisterfeier in der Südstadt

Das Stadion in der Südstadt hat für „Rotjacken“, egal wie es heute ausgeht, ohnehin einen besonderen Platz im Herzen. Denn am 20. Mai 2004 stemmte Kapitän Toni Ehmann dort das einzige Mal in der Klubgeschichte den Meisterteller der Bundesliga in die Höhe. Dass das Spiel 1:2 verloren ging, interessierte keinen.