„Die Dummheit ist nur lauter geworden“

In Ihrem Buch „Dummheit“ gibt es ein Kapitel „Querulanten“. Täusche ich mich, oder hat diese Spezies zur Zeit Hochkonjunktur?

Ich glaube nicht, dass die Hochkonjunktur haben. Die hat es immer schon gegeben, aber auf die trifft halt auch zu, was wir vorher gesagt haben. Sie sind wahrnehmbarer geworden, sie demonstrieren durch die Gegend. Und sie sind wahrnehmbarer geworden, weil sich in ihrem Dunstkreis auch Menschen bewegen, die das sonst nicht täten, weil sie ein gemeinsames Thema haben. Der übliche Querulant queruliert halt an seinem ureigenen Thema herum, aber es gibt selten ein gemeinsames Thema für querulatorische Störungen. Die Ereignisse der letzten Jahre, das muss man mittlerweile sagen, haben uns aber halt so ein einendes Thema beschert, an dem sich die Querulanten festbeißen können.