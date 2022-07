Der Mann, der Rankweil zukunftsfit macht

Das große Zauberwort heißt „Service“

Nach manchen Hochs und Tiefs als Musikmanager trat er schließlich in die Fußstapfen seines Vaters und übernahm 1995 den Familienbetrieb, der mittlerweile 17 Mitarbeiter beschäftigt. „Aktionen wie der Reparaturbonus stärken unsere Vorteile, zum Beispiel die eigene Werkstätte. So sind wir nach wie vor konkurrenzfähig gegenüber großen Elektro-Märkten und Web-Anbietern“, weiß Klaus, der der Digitalisierung aber keineswegs kritisch gegenüber steht. Im Gegenteil: Sein Vater startete eines der ersten Kabelnetze in ganz Europa. Klaus baute dieses konsequent aus. „Dank des hauseigenen Kabelnetzes werden wir ganz Rankweil mit einem Glasfasernetz ausstatten und so das Internet zukunftsfit machen“, freut sich der dreifache Vater.