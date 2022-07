Kaltfront am Wochenende: Dichte Wolken und Schauer

Nach Auflösung nächtlicher Störungsreste begrüßt uns das Wetter am Freitag zunächst sonnig und trocken. Bereits am Vormittag bilden sich jedoch, mit Aufzug einer Kaltfront von Westen, über dem Berg- und Hügelland dichte Quellwolken, die für erste Regenschauer sorgen. Nachmittags steigt auch in den tieferen Gebieten die Gewitterwahrscheinlichkeit. Der Wind weht schwach bis mäßig, rund um die Gewittergebiete kann der Wind aber stellenweise auffrischen. In der Früh bleibt es noch frisch mit 13 bis 20 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 31 Grad, mit den höchsten Werten am Alpenostrand.