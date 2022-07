Alarmierungssystem in Tirol wird bis 2024 erneuert

An Spitzentagen 1800 Alarmierungen

Über 430.000 Alarmierungen an die Pager der Rettungskräfte wurden im vergangenen Jahr von der Leitstelle Tirol über das Alarmierungssystem versendet. An Spitzentagen werden mehr als 1800 Alarmierungen übertragen. Der Großteil der Alarmierungen erfolgt vormittags. Um Verzögerungen zu vermeiden, werden die Kapazitäten des Systems an die Spitzenlasten angepasst.