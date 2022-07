Leoben: Bürgermeister will Aus für Asylunterkunft

Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad hielten sich viele Asylwerber - wenig überraschend - in Parks und Bädern auf, heißt es von der Stadtgemeinde Leoben am Mittwoch. Dabei soll es zu Konflikten gekommen sein. Die jungen Männer seien „mit den hiesigen Gepflogenheiten und der europäischen Kultur“ nicht vertraut. Die Folge: „erhöhtes Reibungs- und Konfliktpotenzial“ mit den Leobnern. 250 bis 350 Bewohner leben derzeit in der Baumax-Halle.