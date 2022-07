Frau (78) auf Parkplatz von Auto überrollt - tot!

Ein deutsches Ehepaar war gerade in der Ortschaft Mühlbach am Hochkönig unterwegs, als sie einen Zwischenstopp auf einem Parkplatz einlegten. Die 78-jährige Frau ging zum Kofferraum. Der Mann wollte durch das geöffnete Fenster noch den Motor abstellen. Dann passierte es: Das Fahrzeug fing plötzlich an rückwärts zu rollen und erfasste die Frau.