„Goodfellas“-Star Paul Sorvino lebt nicht mehr

Sorvinos bekannteste Rolle war jene des Mafiapaten Paul Cicero, den er in Martin Scorseses Streifen „Goodfellas“ an der Seite von Ray Liotta und Robert DeNiro verkörperte. Später stand der Vater von Oscar-Gewinnerin Mira Sorvino unter anderem in der Verfilmung des Romans von John Grisham „Die Firma“ sowie für die Krimiserie „Law and Order“ vor der Kamera.