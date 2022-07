Hoffentlich weiß das Virus das auch

Nur ein Jahr. Am 26. Juli 2021 hieß der Bundeskanzler noch Sebastian Kurz und der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner war noch fit. Die beiden mussten sich was anhören, weil sie bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele einige Tage zuvor ohne Maske in der ersten Reihe saßen. Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen übrigens, der damals noch nicht ausgepfiffen wurde.