Faktencheck: „Strom-Sperrstunde“ gegen die Krise

Fragen nach Sinnhaftigkeit werden nun geprüft

Beim Gemeindebund kann man dem Vorschlag aus Niederösterreich einiges abgewinnen. Dazu gehöre unter anderem, die Temperatur in Gebäuden abzusenken. Es tauchen dabei Fragen über Fragen auf, wie: Brauche ich jetzt Warmwasser in öffentlichen Bauten? Müssen Schwimmbäder in Zeiten wie diesen beheizt werden? Was ist mit den Flutlichtanlagen? Das alles werde nun geprüft. Indes tüftelt die Bundesimmobiliengesellschaft an Möglichkeiten für einen ressourcenschonenderen Betrieb ihrer Gebäude.