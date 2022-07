Ganz Niederösterreich dimmt sich jetzt herunter

Zu diesem Zweck ruft das Trio dazu auf, vor allem Beleuchtungsstrategien zu hinterfragen: „Ist es nötig, öffentliche Gebäude, Parkplätze oder Auslagen die ganze Nacht hell erstrahlen zu lassen?“, so Pernkopf. Und Pressl will rechtlich abklären, ob die Straßenbeleuchtung an wenig frequentierten Orten zeitweise finster bleiben kann.