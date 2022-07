Schutzmauer bewahrte Familienhotel vor Desaster

„Das war kanpp, aber dank der in den Jahren 2020 und 2021 errichteten Schutzmauer samt Bachverbau sind wir am Donnerstag einem Desaster entgangen“, berichtet Martin Hinteregger, einer der drei Brüder des Familienhotels Hinteregger in St. Oswald bei Bad Kleinkirchheim. In kurzer Zeit kamen mehrere Sturzbäche ins Tal. Die Geschiebesperre hinter dem Hotel war binnen kürzester Zeit voll.